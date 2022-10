Sport acquatici | tutte le nuove regole approvate dalla FINA per il 2022-2025

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il Congresso Tecnicodella, la Federazione internazionale degli, ha deliberato numerose modifiche per il periodoriguardanti i regolamenti di nuoto artistico, tuffi, tuffi dalle grandi altezze, nuoto in acque libere, pallanuoto e nuoto in corsia. NUOTO ARTISTICO Le: semplificano il processo, definiscono i ruoli e dividono i compiti; calcola le difficoltà usando valori e formule matematiche; permettono misurazioni obiettive e dettagliate utilizzando la tecnologia; introducono routine ben bilanciate (impostando il numero di ibridi ed acrobazie per ogni routine in base alla disciplina e alla fascia di età ); permettono ad atleti ed allenatori di prendere decisioni strategiche sulla composizione del ...

Regione Sicilia

Week end emozionante per la Liguria impegnata su due fronti: in Galles per i Mondiali di Coastal Rowing e a Sabaudia per i . Campionati Nazionali Universitari. Il Rowing Club Genovese conquista l'...Dalle barche a vela e a motore, agli, alle attrezzature nautiche, ai servizi di noleggio barche, il turismo e la pesca. E ancora vela, motoscafo, pesca, surf, kitesurf, kayak, giochi ... Attività produttive, entro il 14 ottobre le domande per il salone nautico di Parigi Itinerario in bici nell'Ardèche in quattro tappe, tra borghi incantevoli e boschi fatati, con la discesa delle Gorges de l'Ardèche in canoa o kayak.Successo a quattro zampe in salsa versiliese alle finali di Campionato Sport Acquatici Csen che si sono svolte a Firenze. Infatti Tania De Lisio (istruttrice di pet therapy alla Croce Verde) con il su ...