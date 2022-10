Spal | UFFICIALE | De Rossi è il nuovo allenatore

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’ex centrocampista della Roma comincia ufficialmente la carriera dadalla Serie B, con il club di Ferrara Daniele De, ex centrocampista della Roma e pilastro della Nazionale, è ildella. L’azzurro comincia dunque la sua carriera tecnico dalla Serie B. Di seguito il comunicato della società ferrarese. IL COMUNICATO – S.P.A.L. comunica di aver affidato a Daniele Del’incarico didella prima squadra. Iltecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Da oggi Daniele Deè iltecnico della. Benvenuto Mister! L'articolo proviene da Calcio News 24.

