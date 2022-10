Spal | Daniele De Rossi è il nuovo allenatore

De Rossi è il nuovo allenatore della: ora è ufficiale. A dare l'annunicio il club estense con una nota sul proprio sito. 'S. P. A. L. comunica di aver affidato aDe Rossi l'...FERRARA " Adesso è ufficiale:De Rossi è il nuovo allenatore della. Il club di Ferrara ha annunciato che "il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024". De Rossi, che oggi alle 15 ...Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore della Spal in Serie B. Ma quanto Lecce per la sua prima esperienza da calciatore. In squadra avrà La Mantia e Meccariello, due degli eroi dell'ultima ...L’annuncio dell’ingaggio di Daniele De Rossi come nuovo allenatore della SPAL sembra aver acceso l’entusiasmo dei tifosi biancazzurri, anche se inevitabilmente ci sono degli interrogativi sull’approcc ...