Sorpresa Bremer | parte dalla panchina | le motivazioni di Allegri

(Di martedì 11 ottobre 2022) In attesa del fischio di inizio della gara di Champions League tra Maccabi Haifa e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore bianconero Massimiliano, che ha analizzato la situazione del gruppo squadra e le sue scelte di formazione. Il tecnico ha esordito con una rassicurazione verso i tifosi, che si aspettano una grande vittoria per non perdere il treno degli ottavi: “Ho trovato un gruppo responsabile che conosce l’importanza della partita. Non sarà semplice, l’ambiente sarà molto caldo. Bisogna togliersi quelle amnesie che ci hanno condannato nelle ultime partite: anche a Milano abbiamo subito due gol evitabili, è più una questione mentale che fisica”. Massimiliano– JuventusInfine,ha parlato delle scelte di formazione e la decisione ...

Sempre più vicino il fischio di inizio di Maccabi - Juventus: ecco le possibili scelte di Allegri a poche ore dallo starting point della gara. Una gara da non fallire per la Juventus, per non veder ......bianconera - che non vince fuori casa da sette partite - ci potrebbe anche essere una. Sì, ... JUVENTUS (4 - 3 - 3): Szczsny; Danilo,, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di ...Le due sorprese per la formazione della Juventus sono rappresentate dalla titolarità di Rugani al posto di Bremer e McKennie per Kostic. Una scelta che era nell’aria e che ora ha trovato conferma.17:35 - LE FORMAZIONI UFFICIALI MACCABI HAIFA (4-3-3): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; ...