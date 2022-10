Sondaggi Ipsos | guida del Paese | gli italiani preferiscono Draghi a Meloni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il 44% degliritiene Giorgianon adeguata a gestire la crisi economica, internazionale e militare che stiamo vivendo in questo momento. Il 40% la pensa diversamente. Sono i dati che emergono dal recenteo realizzato dae andato in onda durante la puntata del 4 ottobre di Di Martedì, il talk show su La7 condotto da Giovanni Floris. Dall’indagine emerge che glipreferirebbero che are ilin questo momento storico fosse il premier in uscita(48%) più che la leader di Fdi probabile prossima presidente del Consiglio (31%).viene però considerata più idonea dell’ex premier Conte – che pure avevato ildurante l’emergenza ...

Il primo a parlare è stato Nicola Neri, CEO di Ipsos, azienda specialista in ricerche di mercato e sondaggi politici. Sono stati illustrati dati che rivelano una panoramica del mondo in cui ci ... Una ricerca di Ipsos ha confermato che l'attenzione per la propria salute psicologica è ai massimi livelli. Stiamo imparando ad ascoltare i nostri bisogni più profondi, ma non è ancora abbastanza ... In un sondaggio condotto da IPSOS per la trasmissione televisiva DiMartedì di LA7 oltre 6 italiani su 10 dichiarano che riguardo al conflitto in Ucraina occorre arrivare ad una trattativa a tutti i co ...