Sondaggi elettorali Swg | il M5S ormai solo a mezzo punto dal Pd

(Di martedì 11 ottobre 2022) Continua anche la crescita di Fratelli d’Italia, al 27,5% Il concetto di “luna di miele” in politica è ben noto. Si tratta del periodo successivo alle elezioni in cui il leader o il partito vincente godono di grande popolarità sulla spinta della vittoria e delle attese per il nuovo governo, rappresentano la novità, in un certo senso una nuova speranza. Potremmo applicare il concetto ora anche a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni, che dopo le elezioni del 25 settembre godono di un sempre maggiore favore tra l’elettorato. Idi Swg lo certificano: il partito della futura premier cresce ancora, del 0,7% questa settimana, e arriva al 27,5%. A differenza di 7 giorni fa le performance non particolarmente brillanti degli alleati non riescono a vanificare completamente questo aumento. A fronte di un piccolo ...

