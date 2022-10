Simone Coppi | chi è il marito di Eliana Michelazzo? Cosa c’entra Alfonso Signorini? Tutta la storia | FOTO e dettagli

(Di martedì 11 ottobre 2022)è ildi, la ex manager di Pamela Prati. Peccato solo che, quando nel 2019 sò il caso Mark Caltagirone, saltò fuori che anche il consorte della donna che curava l’immagine dell’ex prima donna del Bagaglino non fosse mai esistito. Un mistero ancora piuttosto fitto in cui avrebbe un ruolo...

Signorini "Pamela Prati, anch'io vittima di truffa con"/ "Ti avevo detto Mark non esisteva ma.." Sul caso Mark Caltagirone Pamela Prati ha cercato di esporsi raccontando la sua verità: ...... ' Il pubblico ha emesso il suo verdettoA salvarsi è Patrizia' Signorini "Pamela Prati, anch'io vittima di truffa con"/ "Ti avevo detto Mark non esisteva ma.." In studio cala il ...Quattro anni fa Pamela Prati fu tra le donne più chiacchierate d'Italia, protagonista di una storia d'amore con un immaginario Mark Caltagirone che l'avrebbe ...Alfonso Signorini commette una gaffe sulle nomination, cala il gelo in studio ma il conduttore riesce a scherzarci su: ecco cosa è successo ...