Signorini al Gf Vip indaga sul fidanzato di Ginevra | spuntano le foto

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 ottobre 2022)stuzzica in puntatasulma lei non si sbottona, nel frattempo sulla pagina The Pipol Gossip svelano l’identità del ragazzo. Ecco chi èha cercato di stuzzicareLamborghini per saperne di più sulieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 7, ma lei non ha spiccicato una parola al riguardo. E dopo la puntata sono apparse le: adesso il suoha un volto e un nome. Si tratterebbe infatti di Edoardo Casella. Leggi anche–> Gegia insulta Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip (Video) A svelare dell’identità del ragazzo è la pagina Instagram The Pipol Gossip che scrive sulla ex vippona: «Le dichiarazioni di Antonino Spinalbese, ovvero: “Non avrei mai iniziato una storia ...