leggo.it

Davanti ai suoi sostenitorisi è mostrata piuttosto serena, sfoggiando camicia di jeans e cappello bianco. Diultimamente se ne parla, e anche tanto. In una recente intervista la ...La, in realtà, va ascritta ad un altro tecnico, il predecessore di quello attuale, Ronald ... nella vicenda del tradimento a, la mamma della mezzala del Barça: una bufala, smentita in ... Shakira, scoperta choc: il figlio chiede 10mila euro a un fan. Ecco perché Dopo un post criptico condiviso sui social nei giorni scorsi suscitando curiosità tra i fan, Shakira ha annunciato l'arrivo di un suo nuovo singolo . A distanza di poche ore dal misterioso messaggio, ...Fari ancora accesi su Shakira. Ma stavolta l'attenzione mediatica non è legata alla separazione con Gerard Piqué, avvenuta dopo dodici anni insieme, ...