Serie A 22 23 | 9^ giornata | le decisioni del Giudice Sportivo

(Di martedì 11 ottobre 2022) All’indomani della 9^, come di consueto, ilha reso noti i provvedimenti relativi allaA. In particolare sono cinque i giocatori fermati per squalifica, tre dei quali espulsi nei rispettivi match. Più precisamente questi ultimi sono Ivan Radovanovic e Federico Ceccherini, allontanati dal campo nella rissa finale che li ha visti coinvolti durante il match tra Salernitana ed Hellas Verona. Pertanto i due calciatori, ai quali è stata comminata anche un ammenda da 5.000 euro, saranno costretti a saltare, rispettivamente, le partite contro Inter e Milan. L’altro espulso di, nella trasferta contro la Roma, è stato Morten Hjulmand del Lecce, che di conseguenza non potrà essere presente contro la Fiorentina. A completare il conteggio dei calciatori squalificati si ...

