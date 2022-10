Scuola | Bianchi | “L’imperativo è risvegliare nei ragazzi la curiosità”

(Di martedì 11 ottobre 2022) ROMA – “Oggi dobbiamoneila. Laper cui stiamo lavorando è unacuriosa, che non si accontenta dell’attimo fuggente. E’ unaaperta, inclusiva, affettuosa, che ha come primo obbligo rendere icuriosi”: così il ministro dell’Istruzione Patriziointervenuto ad un convegno “La: quale futuro dopo la pandemia” organizzato dalla Fondazione Golinelli. “Un tempo si aveva il diritto al dubbio; oggi c’è sempre un link di wikipedia che da risposta e siamo indotti a una pigrizia mentale: qualsiasi cosa si dice e si legge sembra troppo lunga, una perdita di tempo. Invece bisogna essere curiosi: laintellettuale è la capacità di andare più in là, ...

...e ci auguriamo che il nuovo governo continui l'ottimo lavoro del Ministro Patrizioe del ... tirocini, alternanza- lavoro, etc.). Legame più stretto- imprese "Tam - ha aggiunto ...Allo stato attuale, in base alle indicazioni in possesso, per succedere a Patrizioalla ... Mario Pittoni Mario Pittoni , responsabiledella Lega, lavora a fari spenti per coronare il ...ROMA - "Oggi dobbiamo risvegliare nei ragazzi la curiosità. La scuola per cui stiamo lavorando è una scuola curiosa, che non si accontenta dell'attimo ...Oggi, martedì 11 ottobre, dalle 9 alle 13, si è tenuto il secondo Convegno di studi dal titolo “La scuola: quale futuro dopo la pandemia. Cultura dell’innovazione a scuola”, promosso da Fondazione Gol ...