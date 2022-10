Scienza | leggere nell’occhio dei cicloni con l’aiuto dei raggi cosmici

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per la prima volta, le particelle di muoni ad alta energia create nell’atmosfera hanno permesso ai ricercatori di esplorare le strutture delle tempeste in un modo che le tecniche di visualizzazione tradizionali, come l’imaging satellitare, non possono fare. I dettagli offerti da questa nuova tecnica potrebbero aiutare i ricercatori a modellare le tempeste e i relativi effetti meteorologici. Ciò potrebbe anche portare a sistemi di allerta precoce piu’ accurati. La tecnica e’ stata sviluppata dai ricercatori dell’Universita’ di Tokyo e pubblicata su Scientific Reports. E’ difficile non notare il numero di notizie su forti tempeste in diverse parti del mondo, spesso attribuite al cambiamento climatico. Le previsioni meteorologiche e i sistemi di allerta precoce sono sempre stati importanti, ma con l’aumento dell’attivita’ temporalesca sembra particolarmente vero in questi giorni. Un team ...