(Di martedì 11 ottobre 2022) La FIS, insieme al Comitato Organizzatore, hastamane ildei Campionatidi sci, che si terranno a, in Slovenia: cerimonia d’apertura il 21 febbraio alle 20:23, ultima gara la 50 km maschile di sci di fondo il 5 marzo. Nel complesso si svolgeranno ventiquattro gare tra combinata nordica, salto con gli sci e sci di fondo: dodici titoli saranno in palio nello sci di fondo, sette nel salto con gli sci e cinque nella combinata nordica, disciplina in cui ci sarà il debutto iridatospecialità a squadre miste. Tutte le gare si svolgeranno presso la struttura all’avanguardia di, che dispone delle migliori strutture tecniche, trampolini di salto e piste da fondo per tutti gli atleti. Si è discusso ...

Sono state pensate, in primis, nel comune di Pragelato, a 1580 metri, nota a livello nazionale come sede di gara per lodurante i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e durante l'...Ancora una volta, come accaduto nella seconda metĂ degli anni '80, sempre in prossimitĂ e su pressione di grandi eventi sportivi, i mondiali di1991 allora con la costruzione della strada ... Sci nordico, Mondiali Planica 2023: annunciato il programma della prossima rassegna iridata Passo indietro della FIS, dovuto a problemi logistici e al caro energia: la 30 km donne e la 50 km maschile che chiuderanno la rassegna iridata (4-5 marzo 2023) si ...La Federazione internazionale torna sui suoi passi, per le difficoltĂ logistiche e i costi energetici. Il circuito della 30 e della 50km rimarrĂ entro i confini sloveni ...