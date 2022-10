Scatto di gelosia per Edoardo Donnamaria | “Gesto gravissimo” | è successo stanotte VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lodidinon è piaciuto affatto al pubblico che lo manda alla gogna. Èpoche ore fa.contro Luca Salatino Specialmag 11 10 22 (Mediaset)si sta facendo conoscere all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ma molti si stanno interrogando se il concorrente sia autentico o meno. Nelle ultime ore un “”, come scrivono sui social network ha destato più di un dubbio. Vediamo insieme di cosa si tratta. Il giovane vippone ha intrapreso il suo percorso nella casa del GF Vip, ma non ha ancora legato con tutti i suoi coinquilini. È apparso un giocherellone e soprattutto desideroso di attenzioni, che ha cercato in ...

Bresciaoggi

Non era, ma era strano. Quando uno si toglie la vita, quando è depresso c'è una grande ... Asia Argento, in unodi febbraio. Come sta Asia Argento oggi. Nel corso della sua intervista, ...A quanto pare, però, questa vicinanza particolare tra i due avrebbe suscitato ladi un'... Come dicevamo, nelloche vogliamo mostrarvi è in compagnia di suo padre mentre camminano insieme ... La gelosia di Odolo «Il vigile è solo mio» Un uomo e una donna, entrambi cinquantenni sono finiti in ospedale dopo essersi picchiati selvaggiamente a Caltanissetta ...Perseguita per gelosia, picchia e minaccia di morte l’ex fidanzata, che lo denuncia e lo fa arrestare dai carabinieri. È accaduto a Montalto Uffugo, un ...