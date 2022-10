Scambiano video e foto pedopornografiche in chat | tra i denunciati anche 4 minorenni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma – Scambio di materiale pedopornografico via: denunce, perquisizioni e tre arresti in tutta Italia. La polizia, nell’ambito dell’operazione ‘Area pedonale’, ha infatti smantellato una rete di utenti che, su una nota piattaforma di messaggistica, scambiava materiale pornografico realizzato sfruttando minori. Le indagini dei poliziotti del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Torino hanno portato a un’operazione di contrasto alla pedopornografia online con l’esecuzione di 12 decreti di perquisizione, la denuncia di altrettanti soggetti, di cui quattro, ritenuti responsabili di detenzione e diffusione di contenuti realizzati mediante sfruttamento di minori di 18 anni. Tre persone sono state arrestate in Campania, Calabria e Lombardia e sono stati sequestrati migliaia di file. L’attività, diretta dalla Procura di Torino ...

Sequestrati migliaia di file. Arresti e denunce in tutta Italia. Le immagini si potevano reperire iscrivendosi a un canale, pagando 25 euro ...(Adnkronos) – Scambio di materiale pedopornografico via chat: denunce, perquisizioni e tre arresti in tutta Italia. La polizia, nell'ambito dell'operazione 'Area pedonale', ha infatti smantellato una ...