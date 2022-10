San Vitaliano Napoli | morto bimbo di un anno | disposta autopsia

Dalle prime informazioni, la scorsa notte a, i carabinieri della locale stazione - allertati dal 112 su richiesta del personale 118 già sul posto - sono intervenuti in un appartamento ...Un di un anno è morto la scorsa notte nel Napoletano: la salma è stata sequestrata per l'. Dalle prime informazioni, la scorsa notte a, i carabinieri della locale stazione - allertati dal 112 su richiesta del personale 118 già sul posto - sono intervenuti in un appartamento di Traversa Cittadella. Era stato richiesto ...Sono attualmente in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per comprendere le esatte cause e le eventuali responsabilità ddi questa tragedia ...Indagini in corso da parte dei Carabinieri che, su disposizione del magistrato della Procura di Nola, hanno sequestrato la salma per l’autopsia Sono ancora in corso di accertamento le cause del decess ...