Salute – Degenerazione maculare per 1 milione di italiani | se ne parlerà all’Ospedale San Giuseppe di Milano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Rappresenta la prima causa al mondo di cecità e ipovisione nella popolazione over 65. Con 50.000 nuovi casi ogni anno, in Italia interessa circa 1di persone, di cui quasi 300.000 in forma grave. È lasenile, patologia molto invalidante che colpisce la parte centrale della retina, causando riduzione della vista al centro del campo visivo. Per imparare a riconoscerne i primi segnali e per sapere come questa diffusissima malattia dell’occhio può essere diagnosticata e curata, ma anche in certa misura prevenuta, l’appuntamento è il 19 ottobre alle ore 18:15 con un nuovo incontro della rassegna “I Mercoledì della” dell’Ospedale Sandi, dedicato appunto alla. “A pochi giorni ...