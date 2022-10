Russia | “Siamo pronti a considerare un incontro Putin-Biden al G20”

... una mossa destinata a garantire ulteriori entrate allae a provocare un nuovo innalzamento ... Certamente, alla luce della decisione dell'Opec, ritengo chea quel punto'. Le parole di Kirby ..."L'Ucraina ha una marcia in più ora e continua a fare progressi significativi, mentre la... ma anche che "in grado di aumentare la produzione di armi e munizioni", per ricostituire le ...MOSCA – Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha dichiarato che la Russia è pronta a considerare un’eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa ...Nissan si prepara ad abbandonare la Russia con la cessione dei suoi asset al Governo locale per la cifra simbolica di 1 euro ...