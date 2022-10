(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ildella, Vyacheslav Volodin, accosta il nome di Volodymyra quello di Osama bin, quello delucraino a quello del defunto leader di al-Qaeda. “Ildell’Ucraina, dando l’ordine di eseguire attacchi terroristici, è sullo stesso piano di Osama bine di altri terroristi internazionali. I politici occidentali che sostengono il regime distanno sponsorizzando il terrorismo – afferma Volodin su Telegram -. Il regime diè diventato”. Volodin scrive di “attacchi regolari contro infrastrutture cruciali di centrali nucleari nelle zone di Zaporizhzhia e Kursk”, dell’ “assassinio di personaggi pubblici in Ucraina e ...

Adnkronos

E la'Può sperare di fermare il contrattacco ucraino, e riprendere ad avanzare dopo l'... L'ambasciatore Stefano Stefanini , già Consigliere diplomatico delNapolitano e nostro ......dellain tutta l'Ucraina e ha espresso "le sue condoglianze alle famiglie di coloro che sono stati uccisi e feriti in questi attacchi insensati". "Conversazione produttiva con il... Russia, presidente Duma: "Zelensky come bin Laden, Kiev terrorista" Il capo del Gchq sottolineerà quindi, in un riferimento diretto al presidente russo Vladimir Putin, che, avendo davanti «poche sfide interne effettive, il suo processo decisionale si è rivelato ...Il presidente russo Vladimir Putin incontrerà oggi a San Pietroburgo il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi. Lo ha reso noto ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Oggi, inoltre, ...