Rugby femminile | Mondiali 2022 | l’Italia verso la sfida col Canada Veronica Madia | “Acquisita maggior confidenza”

(Di martedì 11 ottobre 2022)diè tornata ad allenarsi ad Auckland dopo la vittoria contro gli USA all’esordio nella Coppa del Mondoper preparare al meglio la secondacontro il. Oggi al termine dell’allenamento previsto, hanno parlato al sito federale un tecnico e due azzurre. L’allenatore del reparto degli avanti, Plinio Sciamanna, ha spiegato: “Abbiamo preparato al meglio la partita contro gli USA. La squadra ha reagito bene mostrando una buona solidità sia in fase offensiva che difensiva. Sarà importante il recupero in vista di un impegno molto importante contro una squadra molto fisica come il. Continueremo a lavorare sul nostro piano di gioco insieme alle atlete che, partita dopo partita, mostrano una crescita costante“. L’analisi del mediano ...

Auckland " Prima giornata di lavoro sul campo ad Auckland per la Nazionale Italiana che è tornata ad allenarsi dopo la vittoria contro gli USA, a Whangarei, per 22 - 10 all'esordio nel World Cup 2021. Le Azzurre " rientrate ad Auckland nella tarda mattinata di