Roma | turiste travolte e uccise | “Wibe era incinta”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – EraBijls, morta insieme all’amica Jessy Dewildeman nell’incidente avvenuto sabato notte sull’A24, all’altezza di Tor Cervara a. Lo riporta il ‘Il Messaggero’ riferendo la testimonianza delle amiche sulla tragedia delle duebelgheda un’auto in corsa dopo che si erano fermate a prestare soccorso a un’altra vettura.“anche ora che aspettava un figlio e con il suo compagno si erano lasciati – racconta Kelly, una sua cara amica, come riporta il quotidiano – non si era arresa”. Sarà l’autopsia disposta dalla procura di, continua ‘Il Messaggero’, “a decretare quella gravidanza che i suoi compagni conoscevano bene: ‘Sedici settimane e tanti sogni per il futuro'”, aggiunge Tina. Le due amiche erano arrivate nella ...