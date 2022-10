Roma | porta a spasso il cane e viene aggredita dai cinghiali | 50enne ferita al collo VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022). Stava passeggiando tranquillamente con i suoi cani, quando all’improvviso è statada un branco di. E uno di loro, dopo averla buttata a terra, l’haal. E’ successo questo pomeriggio a, in zona Colle Salario. La donna si trovava in via Fiandra quando, all’altezza del civico 65, è stata avvicinata da alcuni. La signora, unana residente in zona, è stata colta di sorpresa alla vista degli animali che avanzavano nella sua direzione ed è caduta a terra per lo spavento. Uno degli ungulati, in quel momento, l’ha caricata colpendola almentre la donna era ancora a terra. Al momento non è chiaro se sia stata morsa oppurecon una ...