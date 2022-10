Roma | l’ospedale San Camillo cerca ostetriche | ecco il bando di concorso e come fare domanda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022)Sandiha indetto unper 12. Un’opportunità di lavoro importante per è indi occupazione nel settore sanitario. Si tratta di concorsi che consentono l’assunzione a tempo determinato. del personale che verrà ritenuto idoneo a ricoprire il ruolo. Le domande Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 22 ottobre. Esistono, ovviamente, dei requisiti per poter accedere ale tra questi quelli generici di cittadinanza italiana o Ue e l’idoneità fisica, mentre non possono partecipare coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo o interdetti da uffici pubblici e pubbliche amministrazioni. Esistono, poi, anche dei requisiti specifici per presentaree tra questi figurano: il ...