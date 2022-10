Roma | la pasticceria che sforna peni e vagine di cioccolato Il Comune | ”Offende il pubblico decoro”

(Di martedì 11 ottobre 2022). Unain cui poter sublimare gli istinti repressi, approvata senza dubbio dell’opera più mainstrem del Dott. Freud – Il disagio della civiltà – che consiglierebbe ai suoi pazienti di andare a farci un salto proprio nelle domeniche meno coinvolgenti per le relazioni di coppia: si chiama Mr. Dick, e il nome ha già detto tutto. I prodotti tipici di Mr. Dick Torte, pasticcini, cupcakes, insomma le solite cose. Ma con un tocco di pepe (un modo dire ovviamente, parliamo sempre di dolci!): le leccornie sono a forma di organi genitali. Lo slogan e l’insegna in via Garibaldi, nel cuore di Trastevere, con l’erezione in bella mostra – rosa shock tra l’altro – è un capolavoro del marketing moderno. Il Municipio I chiede di oscurare insegna e vetrina Ma non a tutti piace questa idea, soprattutto dalle istituzioni, che temono per il ...

Repubblica Roma

... lo slogan e l'insegna in via Garibaldi nel cuore di Trastevere con il disegno eretto e in bella mostra: per questi motivi il I Municipio ha chiesto ai titolari dellaMr. Dick, Stefano e ...Inoltre, in unain provincia di Benevento, sono stati sequestrati circa 20 chili di prodotti dolciari privi di indicazioni sulla tracciabilità, obbligatoria per garantire la sicurezza ... A Roma apre la pasticceria "più sexy d'Italia". Il comune: "Oscurare la vetrina, offende il pubblico decoro" Il negozio di trova in via Garibaldi. Secondo Stefano Marin assessore ai Rifiuti e Ambiente del I Municipio, deve essere equiparata a un sexy shop: ...Un ristorante chiuso per troppa sporcizia, 20 chili di dolci sequestrati in una pasticceria e multe totali per mezzo milione di euro tra Benevento e Salerno ...