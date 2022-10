Roma | 15enne massacrato di botte da un 32enne lasciato libero | ‘Sentenza raccapricciante | ora si va in Cassazione’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 11 ottobre 2022) Prima il patteggiamento a 10 mesi, con pena sospesa, quindi di fatto, ora però la bella notizia: il magistrato ha impugnato la sentenza,e dolorosa per i genitori. E ora si va in Cassazione, con la speranza che quel ragazzinodida uno sconosciuto abbia finalmente giustizia. Lui a dicembre del 2020 era con gli amici e stava trascorrendo qualche ora con loro, in pieno giorno. Una giornata come tante, che si è presto trasformata in un incubo: il, infatti, è stato picchiato in zonanina, senza motivo, da uno sconosciuto, un rumeno del 1988. E quelle violenze sono ancora impresse nella sua anima e sul suo corpo, perché nonostante siano passati due anni i segni sono ancora evidenti. Quelli sul suo corpo, forse un giorno non ci saranno più. ...