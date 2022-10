Roberto Formigoni esce dai domiciliari | sconterà il resto della pena per corruzione insegnando italiano alle suore straniere

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo tre anni e tre mesilascia i. Il potente ex governatoreLombardiaai servizi sociali l’anno e poco più di detenzione residua dei cinque anni e dieci mesi che gli erano stati inflitti per, a febbraio 2019, nel processo Maugeri–San Raffaele. Dopo cinque mesi trascorsi in carcere a Bollate, a luglio dello stesso anno l’ex politico aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di poter scontare lanella propria abitazione. Lo stesso Tribunale che ora ha accolto la richiesta – presentata per la prima volta nell’ottobre 2020, quando laresidua era scesa sotto i quattro anni previsti per legge – di affidarlo in prova al Piccolo Cottolengo don Orione di Milano, in viale Caterina da Forlì, in ...

L'ex presidente della Regione Lombardia era ai domiciliari: sta scontando una codanna di 5 anni e 10 mesi per corruzione nel processo Maugeri. Assisterà le religiose che operano al Piccolo Cottolengo ...