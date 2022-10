Road show dello sport Ragazzi e campioni nel villaggio alle Cascine - Cronaca - lanazione.it

Eventi, giochi e la possibilità di provare numerose discipline . È festa negli oltre mille metri quadrati del parco. Coinvolti gli ...Il pubblico va sempre rispettato, perciò abbiamo concepito locon una trama che aiuta a incollarsi alla storia. È uno Scherzi a parte on theÈ difficile definire il genere. Non è una ..."Lo sport è il miglior investimento sul futuro e noi siamo qui per mettere al centro il diritto allo sport. E lo facciamo con fatti concreti". (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...