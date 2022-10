RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #76 11 10 2022

(Di martedì 11 ottobre 2022) Idella 76° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch e Youtube della SIW) andato in scena Martedì: -Myla Grace batte Emily Ramirez-Triple Treat Match for SIW Genesis TitleEl G (c) batte Marcus Valentine e Patrick Mieto e mantiene il Titolo-Non-Title MatchNick Wave w/Ivan Blake batte Koura w/Ivan Lacroix

The Shield Of Wrestling

SIW Tuesday night System #75: Tempesta torna e sfida Costantino, Adriano se la vede con Cairo, i Love 'N Thunder affrontano i Primal Instinct.SIW Superior Bout sarà il prossimo evento della Superior Italian Wrestling, in programma per il prossimo Sabato 15 Ottobre.