Ristorante degli Angeli – Magliano Sabina

(Di martedì 11 ottobre 2022)Località Madonna– 02046– Rieti Tel. 0744/91377 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 15€, primi 16/18€, secondi 15/35€, dolci 10€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA Pochi tornanti dall’uscitadell’A1 conducono a questocaratterizzato da una solida cucina dai sapori rassicuranti proposta in piatti curati da un punto di vista estetico. Questo, che sicuramente è un pregio, fa però nascere qualche aspettativa di maggior complessità che al palato non verrà completamente appagata. Il menù è ben dimensionato e prevede pure due percorsi ...

La Repubblica

... nel lungo elenco di ospiti eccellenti della Locanda Locatelli , illondinese dello chef ... Abbiamo sempre cercato di respingere quell'idea di snobismoaltri ristoranti stellati ". ...Luca sente la mancanzaaffetti e le sue difficoltà si fanno sentire: "Col passare del tempo ...soprattutto lavorative che potrebbe permettergli di realizzare il suo sogno di aprire un. ... Allo show di Real Time sei locali bolognesi: ecco chi si sfiderà in tv Lo chef Locatelli: «Nel mio locale vengono i Reali ma non c’è lo snobismo dei ristoranti stellati. Qui l’Erasmus funzionava benissimo, ora i giovani di talento non arrivano più» ...Scopriamo meglio insieme chi è il noto ex tronista di Uomini e Donne ora attuale concorrente del GFVIP 2022: Luca Salatino ...