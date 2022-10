LA NOTIZIA

Ora cosa accadrà 'Ci riuniremo primai genitori e poi tutti insieme, in un consiglio allargato ... A scuola che atmosfera si respira 'Spero di poterquesto strappo ma sono consapevole che ...Per tutti i nostri investimenti abbiamo sempre assegnato una quota di almeno il 40% al Sud,l'obiettivo di contribuire ail nostro Paese. Dopo anni di rinvii, abbiamo approvato la ... Ricucire con il M5S. Così Letta ha detto di aver sbagliato tutto Esordio da sogno per la truppa di coach Rajola al PalaTricalle Sandro Leombroni. Eccezionale prova corale per Jackson e soci, con ben 4 uomini in doppia cifra. A Ravenna non bastano i 23 di ...L’ex gieffina apre una sessione di domande e risposte su Instagram e confessa di aver provato a mettersi in contatto con Marco, per cercare un chiarimento ...