Renault Austral - Nuova era ibrida con quattro ruote sterzanti

Al 'grido' di design, tecnologia e con il 'turbo' delle quattro ruote sterzanti,prova la scalata del mercato C - Suv. L'obiettivo, per la casa francese, è quello di raggiungere con il nuovo modello i grandi numeri e di farlo all'insegna dei capisaldi della ...è un C - SUV molto interessante che misura 4,51m di lunghezza, 1,83m di larghezza ed è alto 1,64m. Idealmente è il seguito in chiave moderna della Kadjar, frutto della strategia '...Al 'grido' di design, tecnologia e con il 'turbo' delle quattro ruote sterzanti, Renault Austral prova la scalata del mercato C-Suv. (ANSA) ...Renault Austral è una nuova proposta ibrida che sorprende per guidabilità e tecnologia a bordo, una vera rivoluzione in casa Renault.