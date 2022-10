Regole violate | caos al GfVip | punizione pesante per i concorrenti | Alla fame

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) "Il budget di 380 euro per la spesa è stato decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale…”: la produzione delha deciso di punire idel reality per ripetute violazioni del regolamento. Nel comunicato letto da Patrizia Rossetti e Luca Salatino, è stato svelato che la produzione è stata costretta a prendere un provvedimento così duro perché più volte gli inquilini della casa più spiata d'Italia non avrebbero rispettato ledel Freeze. Il gioco prevede che i, appena sentono freeze dregia, debbano immobilizzarsi subito, qualsiasi cosa stiano facendo, e rimanere fermi finché non sentono "stop freeze". "Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delledel Freeze, ha ...