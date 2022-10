Ravanelli | «Nella Juventus solo 13-14 giocatori sono da Juventus»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 11 ottobre 2022) Libero intervista Fabrizioex attaccante dellae della Nazionale. Parla dellama anche del Napoli. Su quattro italiane in lizza quante arriveranno agli ottavi? «C’è il grande rischio in Champions sia per la Juve sia per le milanesi di trovarsi fuori dalla coppa più importante già ai gironi. È un po’ il segnale di come il nostro calcio stia facendo fatica in Europa e purtroppo non da quest’anno. L’unica eccezione è rappresentata dal Napoli che invece sta mettendo in mostra un grande calcio e ha creato un progetto davvero molto interessante». A proposito della. «Cimolti calciatori non da Juve.13-14 di loroall’altezza. Ho visto una squadra senza carattere, con ...