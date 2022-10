Raspadori | “Siamo contenti per il ritorno di Osimhen L’obiettivo è alimentare questo entusiasmo”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 ottobre 2022) La Champions League è arrivata al giro di boa: domani il Napoli affronterà nuovamente l’Ajax per il quarto turno del Girone A. Agli azzurri, a 9 punti e primi in solitaria nel gruppo, basterebbe un pareggio per il passaggio aritmetico agli ottavi di finale e poi solo contro i Rangers potrebbero confermare il primo posto in caso di risultati favorevoli nelle altre partite Alla vigilia di Napoli-Ajax, Giacomoha presentato la sfida dalla pancia del ‘Diego Armando Maradona’ insieme a Luciano Spalletti. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:di: “Domani è una grande occasione per noi, vogliamo dare continuità sia ai risultati che all’. Sia moltoper ildi, essere in tanti aiuta ad alzare il ...