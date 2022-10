Rapina violenta al Quarticciolo | aggredisce con un sasso un passante | 40enne finisce in Ospedale

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lo ha seguito, poi lo ha avvicinato e senza pensarci due volte lo ha colpito con un. Il suo obiettivo era uno: usare la violenza per portare via alla vittima di turno il telefono cellulare di ultima generazione. E lo ha fatto senza pensare alle conseguenze. Questo è quello che è successo a Roma pochi giorni fa, in via Molfetta: ed è proprio qui che il ladro, che pensava di farla franca, è stato identificato e fermato. La vittima presa a sassate durante unaL’uomo, un cittadino del Marocco di 52 anni, aveva seguito la vittima, un. Lo aveva avvicinato e lo aveva colpito con unper portargli via il telefono. Poi si era dileguato. Ma la sua fuga è stata breve perché ilha segnalato l’episodio al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, ...

Il Mattino di Padova

... lesioni personali,e porto abusivo di arma da sparo. La "necessità" di girare armato - ... ha spiegato che non sarebbe stato il suo gruppo a innescare lalite. Nessuna presunta ...Ne nasce unacolluttazione e l'aggressore fugge dopo essersi impossessato del telefono ... Condotto in caserma, il 47enne, è stato tratto in arresto pered associato alla casa ... Padova, rapina violenta nella villetta in via Asiago: presa la banda dell’Est Il trapper davanti al gip: "I senegalesi quella notte di luglio volevano strapparmi le collane d'oro" Altissimo e magro, andatura dinoccolata, tuta del Milan addosso, faccia da duro, atteggiamento tut ...L'uomo è finito in manette per rapina aggravata, minaccia aggravata e molestie continuate. Diversi gli episodi violenti in cui il rapinatore era in stato di alterazione per droga o alcol ...