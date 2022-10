Raggi desaparecida | è scomparsa dai radar politici Il piano dietro l' assenza

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Chi l'ha vista?dai monitor. L'ultimo post scritto di suo pugno su Facebook risale al 23 settembre scorso, l'anti-vigilia del voto. Una data che Virginianon è un mistero - avrebbe voluto vivere da eletta e non da elettrice. Da quando non siede più sullo scranno più alto in Campidoglio la si vede poco. È agli ultimi posti nella classifica delle presenze dei consiglieri: solo 49 volte ha risposto presente, grossomodo la metà della metà delle sedute. Rari i suoi interventi all'Assemblea capitolina, sporadiche le sue apparizioni, nei mesi estivi si è affacciata nell'Aula Giulio Cesare solo 4 volte. Declassata, dimenticata, finita in un cono d'ombra. Avrebbe voluto candidarsi, non gliel'hanno permesso. «Secondo le nostre regole interne, doppio mandato e mandato zero, ritengo che sarei stata perfettamente candidabile», scrisse l'11 agosto ai ...