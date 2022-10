Rabbia Milan | Pioli | 'Tomori? Mai rigore e mai rosso Ho detto all'arbitro quello che pensavo'

(Di martedì 11 ottobre 2022)dopo la sconfitta con il Chelsea in Champions League per iled espulsione di Fikayoal 18', un episodio che ha...

Destino Pioli oltre allaci mette anche un buona dose di rammarico perché 'avevo la ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 11 ottobre 2022E perdere così, senza quasi potertela giocare, fa davvero. LaPresse Il "fattaccio" Non c'è ... I problemi, per unche comunque inizia la gara con impeto, vengono sempre dai due ...Certo che restano rabbia e rimpianti. Volevamo ripartire con un risultato ... Avremo altre due partite importanti”. L’allenatore del Milan conferma che non era rigore quello di oggi: “Il calcio è uno ...A Mediaset Stefano Pioli è duro nei confronti della scelta arbitrale come poche volte in precedenza. Milan-Chelsea, la rabbia di Pioli "La partita è cominciata e la sensazione era di poter fare una ...