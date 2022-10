Rabbia Milan | Pioli | 'Rosso a Tomori? Episodio troppo evidente Ho detto all'arbitro ciò che penso | ha capito'

(Di martedì 11 ottobre 2022)dopo la sconfitta con il Chelsea in Champions League per il rigore ed espulsione di Fikayoal 18', unche ha...

E perdere così, senza quasi potertela giocare, fa davvero. LaPresse Il "fattaccio" Non c'è ... I problemi, per unche comunque inizia la gara con impeto, vengono sempre dai due ..., esplode ladei tifosi . Sui social torna di moda la SuperLega .: il caso Leao torna d'attualità ., esplode ladei tifosi. La decisione del direttore di gara, il ...A Mediaset Stefano Pioli è duro nei confronti della scelta arbitrale come poche volte in precedenza. Milan-Chelsea, la rabbia di Pioli "La partita è cominciata e la sensazione era di poter fare una ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...