Quotidiani sportivi | le prime pagine | Champions | oggi tocca a Juve e Milan

Commenta per primo La Champions League è protagonista nelle prime pagine dei. L'Europa chiama: Allegri senza appello, Juve obbligata a vincere ad Haifa con l'esorcista Di Maria; Milan, rivincita col Chelsea; domani l'Inter a Barcellona e il Napoli ritrova ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggiLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 11 ottobre 2022, dei principali...Dici derby e pensi a Rizzitelli, così Tuttosport ha intervistato uno degli eroi delle stracittadine del passato. "EuroToro con un bomber" il titolo scelto per la prima pagina di ...La nona giornata di Serie A è andata ieri in archivio con il successo perentorio della Lazio su una Fiorentina sempre più in difficoltà, un 4-0 che dà continuità al buon periodo biancoceleste in campi ...