Quarta dose vaccino | boom di prenotazioni | dosi disponibili | chi deve farla e come prenotare La guida

Iscriviti subito Come prenotare ladi vaccino contro Covid - 19, regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi ...Iscriviti subito Come prenotare ladi vaccino contro Covid - 19, regione per regione Nuovo parlamento e nuovo governo: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi ...Ieri 14 mila positivi con 573 casi ogni 100 mila abitanti: temperature in calo, riapertura delle scuole e il mancato uso delle mascherine spingono la pandemia ...Con l'arrivo dell'autunno tornano a salire i contagi da Covid e in molti corrono ai ripari prenotando la quarta dose. In pochi giorni si è registrato un boom di ...