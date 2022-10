Quando la semifinale dei Mondiali di volley femminile? Prossima avversaria dell’Italia | data | orario | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’Italia si è qualificata per ladeidi2022, superando per 3-1 la Cina nei quarti di finale. Ad Apeldoorn (Olanda) le azzurre hanno giganteggiato nei primi due parziali, salvo subire un brusco calo di tensione nel terzo che ha consentito alle asiatiche di riaprire la contesa. Nella quarta frazione, tuttavia, la selezione tricolore ha nuovamente alzato il livello, non lasciando scampo alle avversarie. Per la quinta volta nelle ultime sei edizioni, l’Italia chiuderà la rassegna iritra le migliori quattro. Giovedì 13 ottobre affronterà inil Brasile, che ha sconfitto 3-2 il Giappone (era sotto 0-2). Con le sudamericane c’è un conto in sospeso da regolare, perché proprio contro le verdeoro le ragazze del ct Mazzanti hanno incassato la ...