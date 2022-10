Putin sta fallendo Stoltenberg smaschera la Russia Quando scatta l' attacco Nato

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Jensa tutto campo sulla guerra in Ucraina. Il segretario generale dellasvela la reale consistenza degli attacchi del Cremlino e afferma che sono la dimostrazione delle difficoltà in cui versa il regime di. Poi spiega che l'Alleanza atlantica non consentirà nuovi attacchi alle reti strategiche di energia e comunicazione dei Paesi occidentali. Il presidente russo Vladimir«stain Ucraina. I tentativi di annessione» di alcune province, «la mobilitazione parziale» dei riservisti e la «sfrenata retorica nucleare» rappresentano «l'escalation più significativa dall'inizio della guerra» e non sono altro che «il segno che questa guerra non sta andando come previsto» da Mosca. Lo dice il segretario generale dellaJens, ...