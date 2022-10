Putin ‘si apre’ | oggi incontra il Dg dell’Aiea e domani Erdogan Intanto oggi si riunisce ‘virtualmente’ il G7

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 ottobre 2022) Come annunciato da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, tra poco a San Pietroburgo il presidenteincontrerà Rafael Grossi, responsabile del team di ispettori e direttore generale, incaricati di ‘vigilare’ sulla sicurezza della centrale nucleare ucraina, attualmente in mano alle truppe russe.nell’ambito del vertice sulla sicurezza di Astana,incontrerà il leader turcoMa non solo, diversamente da come molti sostengono, in realtà il numero uno del Cremlino anche in questi giorni sta dedicando molto spazio anche alla diplomazia. Ad esempio per, è stato fissato nel Kazakhstan – nella città di Astana, un nuovo incontro con il leader turco, Recep Tayyip Erdo?an. In realtà l’incontro è dato da uno specifico vertice sulla sicurezza tuttavia, se i ...