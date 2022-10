Psg | Campos smentisce l’addio di Mbappé | “Non mi ha mai detto di voler andare via”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Luis, dirigente del Paris Saint-Germain, ha fatto chiarezza sul futuro di Kylianai microfoni di ‘Canal Plus‘. Si parlava infatti di un possibile addio a gennaio del talento francese, apparentemente scontento al Psg.ha però smentito il tutto: “Kylian non mi ha maidiessere ceduto a gennaio“. Nelle prossime settimane dovrebbero emergere ulteriori novità in merito al futuro di, ma per ora il classe 1999 resta un giocatore del Paris. SportFace.

Commenta per primo Ilsmentisce categoricamente la partenza di Kylian Mbappé a gennaio. Luisha parlato a RMC Sport prima della sfida di Champions League con il Benfica: 'È una smentita categorica da parte ...Commenta per primo Caos totale al. Secondo Le Parisien Kylian Mbappé ha chiesto la cessione a gennaio, ma oltre a lui potrebbero lasciare il club anche il ds Luise l'allenatore Christophe Galtier."Mbappé non ci ha mai chiesto di essere ceduto a gennaio o di lasciare il club. Smentisco categoricamente le voci di queste ore". Così ...Kylian Mbappè non è l'unico tesserato del PSG ad aver chiesto al presidente Al Khelaifi di esser liberato perché sentitosi tradito dopo alcune promesse fatte in estate, al momento del rinnovo del cont ...