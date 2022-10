Psg-Benfica stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere intv Psg-, match valido per la fase a gironi di. Fischio d’inizioalle 21:00 di martedì 11 ottobre nella cornice del Parce des Princes a Parigi. Francesi e portoghesi sono a pari punti e in questa partita potrebbero giocarsi una parte fondamentale di qualificazione, primo posto compreso. La partita sarà trasmessa insu Sky Sport.disponibile su Now Tv, Sky Go e Mediaset Infinity. Sportface.it inoltre vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti. SportFace.