“Pronti a incontro Biden-Putin” | l’annuncio di Mosca Ecco quando potrebbe tenersi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott – Tanto tuonare per poi negoziare? Probabile, perché come più volte rimarcato anche su questo giornale, è proprio adesso che può riaprirsi il tavolo negoziale sulla guerra in Ucraina. Da giorni gli Stati Uniti, o per meglio dire i servizi americani, mandano in tal senso pizzini alla Russia. Segnali variamente interpretabili, certo, ma pur sempre segnali che tutto evocano tranne lo scontro frontale. La prima risposta pubblica, è arrivata oggi. Ed è una risposta senz’altro “aperturista”. Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha infatti annunciato che la Russia è pronta a dialogare con l’Occidente e soprattutto non esclude la possibilità di untra il presidente russo Vladimire il suo omologo statunitense Joe, a margine del prossimo G20.attende dunque la disponibilità di ...