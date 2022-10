(Di martedì 11 ottobre 2022) L’uomo che ha schiaffeggiato unin classe aè stato. È ildell’alunna cui il docente ha messo una: fin dalle prime ricostruzioni le versioni su quanto successo sono discordanti. Nel corso delle indagini due insegnanti di sostegno hanno confermato la versione di Vincenzo Amorese, questo il nome del docente. Lesse hanno dichiarato alle forze dell’ordine che la ragazza, dopo averla, ha chiesto a un gruppo di amiche di dire che il“ha l’abitudine di guardare il fondoschiena delle alunne”. Rimangono però da spiegare le paroledirigente scolastica, cheribadito come “lui ha avuto atteggiamenti non corretti”. Il ...

... parente della ragazza, che, dopo aver superato con prepotenza l'ingresso della scuola, in compagnia di un complice, in via di identificazione, avrebbe intimato aldi uscire, incurante ...... 34enne barese che il 23 settembre all'interno dell'istituto alberghiero Majorana del quartiere San Paolo di Bari ha aggredito ilEnzo Amorese . Il pestaggio si è consumato dopo che la ... Professore picchiato a Bari, arrestato il padre della studentessa che aveva ricevuto una nota "Professore, non ti permettere mai più di fare una cosa del genere" avrebbe urlato contro il docente primo di colpirlo con degli schiaffi ...Prof picchiato per una nota, aggressori identificati. Ma mamme e preside denunciano: «C'è altro, comportamenti non consoni» ...