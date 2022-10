Primo Festival del Metaverso | Angi | aiutiamo rilancio Italia

Avvenire

Oltre 250.000 utenti unici hanno partecipato, tra presenza e collegamenti da remoto, aldel Metaverso in Italia, organizzato dall'Angi alle Ogr Torino. Un'occasione per fare il punto - con gruppi importanti come Intesa Sanpaolo, Fs e Bmw - su una realtà nuova che ...Lo ha detto ad askanews Matteo Marnati, assessore regionale del Piemonte a Ricerca e Innovazione, tra gli ospiti a Torino deldel Metaverso. 11 ottobre 2022 CineO', al via il primo Festival di cinema in ospedale (ANSA) - TORINO, 11 OTT - Oltre 250.000 utenti unici hanno partecipato, tra presenza e collegamenti da remoto, al primo Festival del Metaverso in Italia, organizzato dall'Angi alle Ogr Torino.Ad accompagnare i giurati nella comprensione delle opere Andrea Morghen (direttore artistico di Religion Today Film Festival) e Paola Pannicelli (Rai Fiction) ...