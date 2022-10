Prezzi guerra | gas conferma rialzo a 160 euro | cala petrolio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il gas, dopo un avvio in calo,ilsebbene sia sceso sotto i massimi di seduta. I Ttf ad Amsterdam, benchmark d riferimento, segnano un +4% a 160al megawattora. Prosegue invece in ...

La crescita deie i blocchi europei Dallo scoppio dellale esportazioni russe di combustibili fossili verso l' Europa sono crollate, ma l'aumento deiha fatto sì che Putin ...Il gas, dopo un avvio in calo, conferma il rialzo sebbene sia sceso sotto i massimi di seduta. I Ttf ad Amsterdam, benchmark d riferimento, segnano un +4% a 160 euro al megawattora. Prosegue invece in ...Gli effetti della guerra sulle tasche dei cittadini, il prezzo dei carburanti alle stelle, e le dimissioni del vescovo Lazzeri sono i temi del dibattito. Ecco gli ospiti ...Il business del greggio serve al Paese per sostenere la ripresa economica, commenta un leader politico. I futures del greggio bruciano i recenti guadagni. Tra le cause anche la forza del dollaro che i ...