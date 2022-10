Pressing | cuore e psicologia | alle radici del Palladino allenatore

(Di martedì 11 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

Tre partite da allenatore e Raffaele Palladino è già entrato nel libro dei record nell'era dei tre punti: primo tecnico a vincere le sue prime tre gare da esordiente in Serie A alla guida di una ...Punto primo, l'occupazione degli spazi: mediamente, il Toro aggredisce con undi squadra ... con una concentrazione che aumenta neldel prato. I difensori salgono, mentre i 2 ... Monza, Palladino il predestinato: la scommessa vinta da Berlusconi In tre partite il nuovo tecnico ha rivoluzionato l'ambiente e risollevato la classifica dei brianzoli. Prendendo ispirazione dai suoi maestri Gasp e Juric ...Incontro urgente con Parcaroli, l’appello del cda: "Il progetto va approvato ora". Buldorini: Piergiacomi non ha centrato gli obiettivi ...